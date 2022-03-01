Тренер «Нефтехимика» после поражения «Трактору»: Огорчает большое количество удалений

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги первого матча серии против челябинского «Трактора», в котором нижнекамцы уступили со счетом 3:4.

По словам наставника нижнекамского клуба, его подопечные дали сопернику очень много шансов для реализации большинства, что и стало залогом успеха «Трактора» в этой встрече.

«Боевой матч. В отличии от „регулярки“ здесь накал страстей был выше. Видна была заряженность у обеих команд на достижение результата. Мы неплохо играли весь матч и вели в счете в третьем периоде, но в концовке не удержали и пропустили гол. При игре „6 на 5“ мы тоже имели моменты. Единственное, что огорчает, — это большое количество удалений у нас. Мы давали сопернику много шансов для реализации большинства. Сейчас отдохнем, восстановим силы и будем готовиться к следующему поединку», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Также главный тренер татарстанского коллектива прокомментировал тот факт, что «Нефтехимик» трижды по ходу встречи вел в счете, но все равно проиграл.

«Прежде всего необходимо исключить удаления. „Трактор“ отлично реализовал свои моменты при численном неравенстве. По сезону у нас не было таких явных провалов, чтобы мы много пропускали в меньшинстве. Будем стараться закрывать игроков, которые приносят результат „Трактору“. Надо играть терпеливо», — подытожил Леонтьев.

Напомним, следующая игра состоится 3 марта в Челябинске, после чего серия переедет в Нижнекамск (5 и 7 марта).