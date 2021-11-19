Тренер «Нефтехимика» о победе в Челябинске: Мы шли вперед и агрессивно атаковали

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Челябинске над «Трактором» (1:0), отметив хорошую командную игру своих подопечных.

Леонтьев похвалили игру своего вратаря Судницина. «Командная победа. Старались и терпели. Просто снимаю шляпу перед командой. Сегодня было здорово. Саша Судницин здорово помог. Мы терпеливо ждали своего шанса и забили хороший гол», — сказал специалист.

Тренер подчеркнул, что гости не «засушивали» игру. «Мы старались играть в свою игру. Если была возможность зацепиться — мы шли вперед и агрессивно атаковали. Да, первый период у нас получился немного не так, как было по плану, но во втором у нас были хорошие моменты для взятия ворот, — рассказал наставник нижнекамцев. — У соперника отличное первое звено. Мы об этом знали и разбирали „Трактор“. В Лиге нет слабых соперников и поэтому разделять команды с сильным или слабым нападением смысла нет».

Две победы на Урале Леонтьев объяснил потребностью в очках. Он подчеркнул, что «идет плотная борьба в таблице».

Тренер вновь отметил игру своего вратаря, подчеркнув, что с приходом Судницина команда усилилась: «Я уже неоднократно говорил, что рад появлению у нас в команде такого бойца, как Александр».

Говоря о предстоящей домашней серии, Леонтьев обещал, что команда будет серьезно готовиться.