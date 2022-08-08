Тренер «Нефтехимика» – о новичке из Франции: «У него русская жена, он рвался в КХЛ»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отреагировал на переход в команду защитника сборной Франции Йоанна Овитю. По словам специалиста, французский хоккеист сам настаивал на переходе в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У него жена русская. Так что он адаптированный для наших условий человек. Он рвался в КХЛ. Много просматривал видеонарезок игр с его участием и могу сказать, что это быстрый, напористый игрок обороны, который может нам принести пользу в большинстве. Его среднее игровое время за матч в чемпионате Финляндии – более 20 минут. Это ведь тоже о чём-то говорит. Уверен, он нам поможет. Вообще-то в этом году, как никогда, очень сложно приглашать легионеров», – цитирует Леонтьева пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, соглашение клуба с 33-летним защитником рассчитано на один год. В минувшем сезоне француз выступал за ХИФК в чемпионате Финляндии и 53 матчах отметился 9 голами и 22 результативными передачами – (9+22) очка.

Стоит отметить, что в сезоне 2018/2019 Овитю защищал цвета «Сочи». Всего в КХЛ у него 25 игр, 2 гола и 4 результативные передачи.