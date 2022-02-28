Тренер «Нефтехимика» Новиков: Матч со «Спартаком» показал — нам далеко до уровня РПЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков подвел итоги зимних сборов команды в Сочи и Турции, прокомментировал зимние трансферы, а также поделился ожиданиями от борьбы за выход в премьер-лигу.

По словам наставника нижнекамцев, команда этой зимой провела огромную работу и полностью готова к сезону.

«Мы провели три сбора — первый был в Сочи, следующие два в Турции. На них были сыграны товарищеские игры, где особняком стоит встреча с московским „Спартаком“, в которой ребята выглядели достойно и заслужили похвалы в свой адрес, несмотря на поражение 0:3. Все задуманное мы воплотили в жизнь, ребята провели огромную работу и полностью готовы к сезону. Как обычно это бывает на сборах, некоторые футболисты пропускали тренировочные дни из-за травм, но самое важное, что никаких глобальных проблем со здоровьем у игроков нет и все готовы к возобновлению сезона», — цитирует Новикова пресс-служба клуба.

Кроме того, главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал и активность клуба в зимнее трансферное окно.

«В межсезонье мы расстались с четырьмя игроками, двое из которых пошли на повышение в команды премьер-лиги. Что касается нашего пополнения, то мы укрепили позиции, которые требовали усиления. Первый новичок — Пруцев Егор, один из самых талантливых молодых игроков, за которым уже сейчас гоняются все топовые клубы премьер-лиги! Второй новичок, Терехов Антон, в представлении не нуждается. Он, несмотря на молодой возраст, уже имеет за своими плечами опыт игры в премьер-лиге, и мы не сомневаемся, что он нам поможет в решении поставленных задач», — заявил наставник «Нефтехимика».

Кроме того, специалист поделился своими ожиданиями от борьбы за выход в высший футбольный дивизион страны.

«Матч со „Спартаком“ показал, что пока нам до премьер-лиги далеко, будем откровенны. Во многих компонентах нам нужно прибавлять, поэтому работы непочатый край. Что касается занятого места, то это покажет турнирная таблица после проведенной второй части сезона. Для меня есть только одно место — первое. Все остальные места ничем не отличаются друг от друга», — подытожил Новиков.

После 25 матчей «Нефтехимик» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от четвертого места, дающего право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу, на 2 балла.