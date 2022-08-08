Тренер «Нефтехимика» Леонтьев назвал причины крупного поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Нефтехимик» Олег Леонтьев прокомментировал крупное поражение (1:4) нижнекамского клуба в товарищеском матче против казанского «Ак Барса».

«Счет по игре. Именно такой, какой он есть. Да, первый период был за нами. Неплохо двигались, играли, создавали моменты. И втором периоде, в принципе моментов было достаточно, что у ворот соперника, что у наших. Третий период? Да, этот не нужный гол от синей линии внес какую-то свою негативную лепту.

А в целом неплохо смотрелись с сильным, достойным соперником. Тем более, что сегодня в нашем составе было много новичков. Для некоторых из них эта была вторая игра в КХЛ. Идет обычный плановый рабочий процесс. Шлифуем игру, состав, ищем свою игру. На то и предсезонка, чтобы в чемпионате выступить достойно», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Также он оценил новичка команды Энтони Камара, который набрал 3 (1+2) очка в контрольных матчах «Нефтехимика» в этом межсезонье.



«Роль лидера у нас свободна. Будем только рады, если у нас будет, скажем, не один лидер, а несколько. В прошлом сезоне таковым у нас был Марат Хайруллин, который здоров отыграл сезон, тащил команду.



С другой стороны, мы Тони брали для того, чтобы помогал команде. Перед тем как брать, следили за его игрой. У него хлесткий бросок, развитое игровое мышление, хорошее голевое чутье. Одним словом обладает теми качествами, которые необходимы лидеру. И мы довольны тем, что он у нас», — отметил Леонтьев.