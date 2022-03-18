Тренер Михайлов из академии Плющенко раскрыл сложности работы с Трусовой

Дмитрий Михайлов, тренер по фигурному катанию из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал о сложностях в работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой. Напомним, что один сезон серебряная призерка Олимпиады в Пекине тренировалась не у Этери Тутберидзе.

«Тяжело было работать с Трусовой? Саш, прости меня. Нелегко. Наверное, как и со многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдем от тех людей, кто может выражать свое мнение. Правильное, неправильное, но они имеют на него право. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все», - приводит слова тренера «Матч-ТВ».

Также он поделился эмоциями от возвращения Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

«Конечно подрастроился, чего уж скрывать. Я же в хороших отношениях был с Сашей, это и не секрет, думаю. Был очень хороший контакт, поэтому ее уход стал для меня неожиданностью. Но я ни в коем случае ее ни за что не осуждаю. Это ее решение, она посчитала, что ей так будет лучше и правильнее», - заявил тренер.

Напомним, что к Евгению Плющенко, помимо Трусовой, переходила чемпионка Европы Алена Леонова. Однако, эта фигуристка также вернулась к Этери Тутберидзе.