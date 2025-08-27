Тренер минского «Динамо» о рекорде Шипачева

Автор: hcdinamo.by

Экс-наставник молодежной сборной Белоруссии и ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалев отреагировал на обсуждение вокруг предстоящего рекорда Вадима Шипачева.

Отметим, в сезоне-2025/26 у 38-летнего форварда есть все шансы преодолеть отметку в 1000 очков в КХЛ. На сегодняшний день на счету Шипачева 980 очков за карьеру в лиге.

«Ни у тренерского штаба, ни у команды ажиотажа нет. Думаю, Вадим опытный игрок, он и в прошлом сезоне доказал, что справился с этим. Как только это наступит, будем рады», — ответил Михалёв «Чемпионату».

Вадим Шипачев является лидером минчан по очкам (57) и ассистентским передачам (42) в сезоне-2025/26.