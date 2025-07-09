Тренер Маддалены рассказал, почему Топурия может победить Махачева

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Крэйг Джонс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением о возможном поединке обладателя титула UFC в легком весе Илии Топурии и Ислама Махачева.

«Кто знает, когда речь идёт об этом парне? Илия вновь меня поражает. Сначала я был к нему слишком критичен. Я смотрел несколько его боёв и не считал его достойным соперником. Но затем я осознал: «Реально, это один из лучших бойцов», – сказал Джонс в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, Топурия провел 17 боев в ММА, одержав победу во всех поединках. 29 июня на UFC 317 испано-грузин победил Чарльза Оливейру и завоевал чемпионство в легком весе.

Махачев же провел 28 боев в ММА, где победил в 27-и. 19 января на UFC 311 Ислам защитил свой титул в главном бою вечера против Ренато Мойкано. Эта защита стала четвертой для россиянина. Тем самым Ислам побил рекорд по количеству защит чемпионского пояса в легком весе. Недавно россиянин перешел в полусредний вес, сделав чемпионский пояс в легком весе вакантным.