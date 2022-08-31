Тренер казанского «Зенита» Вербов назвал фаворитов чемпионата мира по волейболу

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира, который в данный момент проходит в Польше и Словении.

«Фавориты чемпионата мира — 2022 остаются прежними: Франция, Бразилия, Польша, Америка, точно Словения — особенно дома, а матчи на вылет они будут играть как раз дома. Куба — очень странная команда, которая в один прекрасный день может оставить не у дел всех фаворитов. По матчу с Бразилией мы это увидели. Но они нестабильны, связующего им не хватает под этого уровня нападающих.

У Сербии будет высокий посев. Возможно, могут пройти чуть дальше. Но им больше повезло с ситуацией, а не с качеством игры. Будет интересно, непредсказуемо, так как система опасная, сложная. Особенно для фаворитов: ты можешь в какой-то неудачный день оступиться и всё — для тебя ЧМ закончен», – цитирует Вербова «Чемпионат».

Напомним, чемпионат мира по волейболу – 2022 должен был состояться в России. Однако, из-за ситуации на Украине турнир был перенесен в Польшу и Словению, а российская национальная команда была отстранена от участия. Ее место в списке участников заняла команды Украины.

Стоит отметить, что действующим чемпионом мира является сборная Польши. В 2018 году поляки в финале обыграли команду Бразилии со счетом 3:0.