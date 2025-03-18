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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 11:16

Тренер «Каролины» прокомментировал состояние Андрея Свечникова

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Тренер «Каролины» прокомментировал состояние Андрея Свечникова
Фото: nhl.com

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал состояние нападающего Андрея Свечникова, который ранее пропустил три матча из-за травмы верхней части тела.

По его словам, форварду уже становится лучше.

«Сыграет ли он в ближайшем матче с «Сан-Хосе»? Посмотрим. У нас есть еще несколько дней. Очевидно, если он не будет тренироваться с нами, это будет показателем того, что он, вероятно, не сыграет. Он уже немного пробовал выходить на лед, так что ему становится лучше», – передает слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Напомним, Андрей Свечников является выпускником академии «Ак Барса», в системе которой находился с 2010 по 2016 год.

В данный момент «Каролина» идет на втором месте в таблице Восточной конференции. Матч с «Сан-Хосе Шаркс» состоится 21 марта в 5:30 по мск.

#андрей свечников #НХЛ #хоккей #спорт
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