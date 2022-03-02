Тренер КАМАЗа перед матчем Кубка России с «Зенитом»: «Мы хотим пройти в следующий раунд»

Тренер челнинского КАМАЗа Ильдар Ахметзянов поделился ожиданиями от предстоящей игры Кубка России по футболу против питерского «Зенита».

По словам наставника татарстанского клуба, футболисты не боятся именитого соперника и едут в гости к «Зениту» за победой.

«Поверьте, мы едем в Санкт-Петербург не чтобы делать сторисы и меняться футболками, у нас есть четкая цель - мы хотим пройти в следующий раунд. В Кубке России бывает все, может на бумаге мы и не фавориты, но у нас достаточно уверенности в себе, которую мы продемонстрируем на футбольном поле», – заявил тренер пресс-службе КАМАЗа.

Напомним, игра 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и КАМАЗом состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 3 марта в 20:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что чуть ранее в этот же день свою игру на аналогичной стадии турнира начнет «Рубин», который в 19:00 примет на домашней «Ак Барс Арене» волгоградский «Ротор».