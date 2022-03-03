Тренер «КАМАЗА» о поражении от «Зенита»: Удручает в этой ситуации только результат

Исполняющий обязанности главного тренера челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение от «Зенита» (0:6) в матче 1/8 финала Кубка России.

Тренер похвалил команду за характер и мечту сотворить сенсацию.

«Счет на табло. Удручает в этой ситуации только результат. Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы вышли в 1/8 финала, попали на самого грозного соперника в России, на эту машину. Мечтали приехать сюда и сотворить сенсацию. Обидно, что мы пропустили со стандартных положений, это огорчает очень. Ребята сражались, но „Зенит“ на порядок сильнее нас», — сказал Ахметзянов.