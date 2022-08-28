Тренер «КАМАЗа» Клонцак – о ничье с «Рубином»: «Спасибо нашим болельщикам, им респект»

Главный тренер «КАМАЗа» Владислав Клонцак прокомментировал ничью против «Рубина» (1:1) в рамках 7-го тура Первой лиги.

«Наверное, касаемо исхода, матч можно назвать положительным. Ясно, что это принципиальное дерби. Спасибо нашим болельщикам, им респект за такую поддержку. Первый тайм был за «Рубином». Но во втором тайме мы сделали коррективы. Верили до конца и отыгрались на последней минуте. Считаю результат закономерным», – заявил Клонцак на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник прокомментировал лидерство «КАМАЗа» в Первой лиге.

«Наши игроки молодцы, впитали то, что мы требуем, быстро сыгрались. В первую очередь, лидерство – их заслуга. Сейчас порадуемся, отдохнем и будем готовиться к матчу с «Балтикой», – подчеркнул Клонцак.

Напомним, игра завершилась со счетом 1:1, а свой гол челнинцы забили лишь в компенсировнное время.

В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времени.

В свою очередь, «КАМАЗ» в следующем туре примет в Набережных Челнах калининградскую «Балтику». Начало игры – 4 сентября в 18:00.

«Рубин» (Казань) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) 1:1 (1:0, 0:1)