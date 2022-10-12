Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: Приятно, что мэр Магдеев смотрит наши матчи, это стимулирует

Тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне, а также рассказал об общении с президентом челнинского клуба Наилем Магдеевым.

«Хорошо, что набираем очки, но хотим большего. В тройке точно хотим быть. По крайней мере я этого очень хочу. Бюджет? Мы в футбол играем.

Вот и мэр города Наиль Гамбарович (Магдеев) недоволен. Он хочет, чтобы мы играли лучше. И были в таблице как можно выше. Мэр смотрит наши матчи, интересуется, это очень приятно, стимулирует», – цитирует Ахметзянова журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

Напомним, после тринадцати туров Первой лиги «КАМАЗ» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующей «Алании» челнинцы отстают на пять очков, а казанский «Рубин» опережают на 1 балл.

В следующем туре 14 октября «автозаводцы» примут на своем поле красноярский «Енисей». Начало игры в 17.00 по московскому времени.