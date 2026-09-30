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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 09:01

Тренер Ирана сравнил матч против России с чемпионатом мира

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Тренер Ирана сравнил матч против России с чемпионатом мира
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после проигранного матча в Казани рассказал, с чем бы сравнил эту встречу со сборной России.

«Мы благодарны за торжество, на котором мы присутствовали. Уровень встречи был высокий и очень напомнил чемпионат мира. Игра была полезной. В целом товарищеские игры как раз для того, чтобы узнать свои сильные стороны. Момент Азмуна в первом тайме при 0:0? Могу сказать, что у нас были тактические планы и мы их реализовали. У Сердара и Тареми были хорошие возможности, но Сердар не в идеальном физическом состоянии. Мы упустили 0:0 из-за индивидуальных ошибок. В целом могу оценить положительно сборную России. У них хороший состав. Россия хорошо сыграла», – сказал Галенои.

Сборная России обыграла Иран 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Монако» Александр Головин.

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