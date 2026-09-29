Тренер Ирана Амир Галеной: «Очень благодарны, уровень организации напомнил ЧМ»

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После игры между сборными России и Ирана, завершившегося победой команды Валерия Карпина (2:0) наставник иранской команды Амир Галенои пообщался с журналистами. Он отметил, что уровень организации и игры напомнил ему чемпионат мира.

В первую очередь тренер поблагодарил организаторов за проведение встречи и отметил высокий уровень подготовки к матчу.

«Мы очень благодарны за этот матч. Уровень организации был очень высоким и напомнил нам чемпионат мира. Эта игра была для нас очень полезной, но, к сожалению, мы не реализовали свои моменты и проиграли с разницей в два мяча. В целом такие матчи и нужны для того, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны. Думаю, сегодня нам это удалось. Теперь будем работать над тем, что увидели», — цитирует из «Ак Барс Арены» Галеноя корреспондент «ТИ-Спорта».

Отвечая на вопрос о нереализованном моменте Сердара Азмуна при счёте 0:0, специалист объяснил это как тактическими причинами, так и физическим состоянием форварда.

«У нас был тактический план, и мы старались его реализовать. У Сердара и Тареми были хорошие возможности забить. Могу сказать, что Сердар сейчас находится не в идеальной физической форме. При счёте 0:0 у него были хорошие моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали из-за индивидуальных ошибок. Товарищеские матчи и нужны для того, чтобы увидеть свои ошибки, сделать выводы и исправить их до официальных игр. Кроме того, у нас отсутствовали два ключевых футболиста. Они присоединятся к команде позже и смогут принять участие в официальных матчах», — пояснил тренер.

Галенои также дал оценку игре соперника. По его словам, российская сборная впечатлила его именно командной целостностью и чёткой тактической организацией.

«Я бы положительно оценил сборную России в целом. Это сильная команда с хорошим подбором игроков и чётким тактическим планом. В первом тайме, пока счёт оставался 0:0, наши футболисты старались сдерживать соперника и не позволять сборной России реализовать свои идеи. В целом считаю, что Россия хорошо сыграла именно как команда. Могу также отметить нашу реакцию после пропущенных мячей. В такой ситуации команда может потерять концентрацию, однако мы продолжали хорошо играть и контролировали ход встречи, за исключением последних десяти минут. Это можно считать одним из положительных моментов в нашей игре», — отметил главный тренер иранцев.

В заключение Галенои подвёл промежуточный итог подготовки команды к Кубку Азии, признав, что матчи с Россией и Узбекистаном выявили определённые проблемы.

«Матчи против России и Узбекистана показали, что у нашей команды есть определённые слабые стороны, а некоторым футболистам пока не удаётся полностью реализовать наши игровые планы. Мы проанализируем эти моменты, сделаем необходимые выводы и постараемся хорошо подготовиться к предстоящему турниру», — приводит слова наставника команды Ирана корреспондент «ТИ-Спорта».