Тренер и защитник «Ак Барс-Динамо» приглашены в сборную России по хоккею с мячом

Главный тренер казанской команды Иван Максимов и защитник Данияр Самигуллин через две недели отправятся на сборы национальной команды России по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барс-Динамо».

Сборная России проведет учебно-тренировочные сбор в Сочи с 22 апреля по 1 мая. Как известно, в тренерский штаб российской дружины входит наставник динамовцев Казани Иван Максимов.

Данияр Самигуллин впервые был приглашен в сборную страны в начале этого года. 23-летний казанский хоккеист прошел УТС с 12 по 22 января 2022 года в столице Республики Коми, а также сыграл в составе сборной России товарищеские матчи с ХК «Строитель» (Сыктывкар).

На прошлой неделе Данияр вместе с другими игроками сборной России, прошел углубленное медицинское обследование (УМО) в Москве, в Федеральном медико-биологическом центре им. А. И. Бурназина ФМБА России.

22 апреля Иван Максимов и Данияр Самигуллин отправятся в Сочи.