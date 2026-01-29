news_header_top
Тренер голкипера «ПСЖ» Сафонова: «Он достоин быть первым номером»

Фото: rfs.ru

Первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Алексей Чистяков оценил выступления своего воспитанника в матче 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1) после восстановления от травмы.

«Здорово, что Матвею дали шанс. Это очень радует. Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Молодец! Всё-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером и выходить в стартовом составе. Неожиданно, но очень приятно», – отметил Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матвей Сафонов получил травму с середине декабря после матча с «Фламенго» в рамках Межконтинентального кубка. В этой встрече россиянин отразил четыре пенальти и принес победу своей команде.

