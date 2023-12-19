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Тренер Федерации тхэквондо РТ стал лучшим преподавателем среди спортивных школ Татарстана
В Казани подвели итоги республиканского смотра-конкурса среди тренеров – преподавателей спортивных школ. По итогам 2023 года в номинации «Совершенство» лучшим среди тренеров был признан представитель Федерации тхэквондо РТ, тренер-преподаватель спортивной школы единоборств олимпийского резерва «Кэмпо» из Набережных Челнов Сергей Титкин.
«В конкурсе принимали участие тренеры 161 спортивной школы. Конечно, надеялся, что займу какое-то место, но что выиграю, честно говоря, был большой вопрос. Очень приятно что моя работа не осталось незамеченной и ее так высоко оценили», – поделился с журналистом «Татар-информа» победитель.
Награждение проходило на стадионе «Ак Барс арена», в церемонии принимал участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов
Победители конкурса были объявлены на церемонии «Спортсмен года Республики Татарстан – 2023», приуроченной к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
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