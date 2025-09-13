Тренер «Динамо МХ» Биджиев раскритиковал судей VAR после матча с «Рубином»

Фото: dinamo-mx.ru

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев выступил с резкой критикой в сторону бригады VAR, работавшей на матче 8-го тура Премьер-лиги между «Рубином» и махачкалинцами (0:1) в Казани. Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного после вмешательства VAR.

«Хотелось бы сказать про пенальти в наши ворота. То что там был повтор, VAR… Пока что это все выглядит неубедительно. На VAR сегодня работал Владимир Москалёв, опытный арбитр. Если ты видишь, что там пенальти, то возьми на себя ответственность, не нужно звать судей к монитору. Получается, что когда вы судей к монитору зовете, то в 99% случаев вы их провоцируете на то, чтобы поменяли свое решение. У Сергея Иванова была нормальная позиция, он был рядом. Но то, что вы зовете к монитору, вынуждает их менять свое решение. Вы опытные судьи, возьмите на себя и тогда отвечайте перед всеми. В том году мы больше всех пострадали от решений VAR, сейчас ситуация практически повторяется», — заявил Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Благодаря вчерашней победе команда Рашида Рахимова поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и занимает одиннадцатое место.

Напомним, на этой игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.