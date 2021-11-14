Тренер «Динамо-Ак Барс» о победе над «Уралочкой»: Поначалу придумывали сами себе проблемы

Сергей Сикачёв, старший тренер казанского «Динамо-Ак Барс» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Уралочкой» (3:0), посетовав на качество игры.

«Есть большие вопросы к качеству игры. Особенно к тому, как мы начинаем партии – в начале первых двух сетов было много брака и "грязи". Но главное, что вовремя собрались. Поначалу придумывали сами себе проблемы, но потом удачно догоняли. В третьей партии начали хорошо. Но в середине партии опять "встали" – видимо, подумали, что уже выиграли. В тот момент у соперника пошли замены, а мы к ним были не готовы. Такого допускать нельзя», — резюмировал Сикачев.