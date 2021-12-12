Тренер «Динамо-Ак Барс» о победе над «Ленинградкой»: Хозяйки сыграли без явных провалов

Старший тренер волейбольного казанского «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачев прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над питерской «Ленинградкой» (3:0), признав результат удовлетворительным.

Тренер посчитал, что хозяйки сыграли без явных провалов: «Ленинградка» — хорошая команда, поэтому такой результат считаю для нас удовлетворительным. Главное, девчонки выдержали концентрацию. Хотя немного подсели к концовке третьей партии, но, в целом, играли хорошо. Самый важный результат для нас, что добились игры без явных провалов, которые у нас, к сожалению, были в последнее время. Последнюю неделю мы провели в Казани: было время потренироваться, подтянуть «физику», взаимодействия. Можно сказать, немного «выдохнули»... Но пора уже готовиться к концу декабря«.

Сикачев сказал, что команда уже начала готовиться к «Финалу четырех» Кубка России в Санкт-Петербурге: «Да, постепенно начинаем подготовку к „Финалу четырёх“ Кубка России. Всё-таки, приоритет у него выше. Хотя никто не говорит, что будет легко и в Липецке: там специфический зал. Или же, что будет легко с болгарками — все-таки, это Лига чемпионов».

Тренер назвал свою жену, игрока «Ленинградки», молодцом: «Статистику я еще не смотрел, но с виду она неплохо вышла. Молодец! Пусть играет дальше и прогрессирует — всегда есть, к чему стремиться. Обсудим с ней на выходных в Петербурге».