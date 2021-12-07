Тренер "Динамо-Ак Барс" о победе над "Безье": Еще рано смотреть на турнирные расклады

Тренер казанского волейбольного «Динамо-Ак Барс» Алексей Королев признал, что команда тяжело стартует. Так он прокомментировал домашнюю победу в Лиге чемпионов над французским «Безье» (3:1), сообщает пресс-служба клуба.

Тренер предположил, что команда слишком уверена в победе. «У нас есть такой момент, что мы тяжело входим в матчи. Это было видно и по предыдущим играм в чемпионате России. Будем разбираться, с чем это связано. Возможно, считаем, что выиграть будет легко. Но соперник в начале игры всегда показывает зубы. Однако замена блокирующих помогла нам улучшить игру. Ангелина (Лазаренко) вышла и великолепно отработала на блоке, в атаке и на подаче», — подчеркнул он.

Королев оптимистично высказался на предмет турнирных перспектив казанской команды. «Ещё рано смотреть на турнирные расклады, пока ещё только второй тур. К тому же мы играли дома. Вдобавок ситуация с пандемией остаётся тяжёлой, и переезды между странами затруднены. Надеюсь, мы сможем доехать на все матчи и выступить там достойно».