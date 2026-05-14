Тренер ЦСКА Игдисамов: «Будет здорово, если Кисляка купят в «ПСЖ»

Фото: ПФК "ЦСКА"

Журналист Экрем Конур на этой неделе сообщал, что лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку. Эту информацию в разговоре с журналистами прокомментировал экс-тренер академии казанского «Рубина», а ныне исполняющий обязанности главного тренера «ЦСКА» Дмитрий Игдисамов:

«Не слышал, не знаю. Сегодня ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор, потому что он одной ногой в "ПСЖ", но это все шутки. Я никак не реагирую на слухи. Если его купит "ПСЖ", то будет здорово, что он сыграет в таком большом клубе. Матвей — один из лучших полузащитников нашей страны, уверен, что у него получится в большом клубе. Может, будут потом вместе с Сафоновым играть в финалах Лиги чемпионов», — сказал Игдисамов «Матч ТВ».

В этом сезоне в РПЛ Кисляк провел 28 игр – забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

А его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Контракт с московским ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.