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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 10:00

Тренер Бородавко отреагировал на победу Александра Большунова в Италии

Тренер Бородавко отреагировал на победу Александра Большунова в Италии
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко позитивно отреагировал на победу Александра Большунова в итальянской гонке Sudtirol Moonlight Classic.

Накануне российский лыжник, член сборной Татарстана занял первое место в масс-старте классическим стилем на 30 км.

«Это всего лишь старт, на который могут заявляться все, в том числе любители. Перед нами стояла задача — использовать его в качестве подготовки к чемпионату России. Саша ведь не участвовал в гонках с конца января, когда прошел этап Кубка страны в Ижевске. Поэтому важно было сделать это. К чести Большунова, он отлично выполнил свою работу», — приводит слова Бородавко RT.

Лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic проводится в темное время суток и проходит в Сейзер-Альме в Южном Тироле (Италия). Освещать и указывать путь спортсменам будут факелы. Оригинальная гонка проводится каждый год, в которой спортсмены могут выбрать трассы в 15 или 30 км.

Напомним, что российские лыжники отстранены от официальных международных соревнований из-за спортивных санкций против России.

#Александр Большунов #лыжный спорт
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