Тренер «Балтики» о своих удалениях: «Главный вывод - это научиться сдержанности»

Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что извлек урок из двух своих удалений в сезоне за излишне эмоциональное поведение, отметив, что нужно спокойнее относиться к различным эпизодам во время матчей.

«Главный вывод – это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях. Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь.

Я буду оставаться таким, какой есть. Но приводить это в рамках "общепринятого" такого поведения главных тренеров в поединках. Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях все равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца», – приводит слова Талалаева ТАСС. Также наставник калининградцев добавил, что за подобное удаление в клубе платят внутриклубный штраф, что к тому же очень дорого.

В сезоне 2025/26 «Балтика» заработала 46 очков в 29 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном, 30-м туре калининградская команда встретится дома с московским «Динамо» 17 мая. Начало – 18:00 мск.