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На главную ТИ-Спорт 12 марта 2025 19:41

Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко сказал, что выздоровел после ЧР в Казани

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Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко сказал, что выздоровел после ЧР в Казани
Фото: flgr.ru

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и наставник Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал, что его выписали из больницы.

«Меня выписали из больницы, чувствую себя хорошо. Получил от врачей рекомендации на долечивание, буду их придерживаться. Есть чёткий план лечебного курса, который нужно будет соблюдать как минимум неделю. Поэтому на соревнования в Сыктывкаре я приеду», – передает слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, во время Чемпионата России в Казани Юрий Бородавко попал в больницу с воспалением легких.

ЧР в Казани проходил с 1 по 9 марта. Республика Татарстан лидирует в первенстве с 13 медалями. На втором месте находится Тюменская область (4), а на третьем – Республика Татарстан – 1 (2).

#Александр Большунов #лыжи #чемпионат россии по лыжным гонкам #сборная Татарстана
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