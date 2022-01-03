Тренер «Ак Барса» Зубов: «Сибирь» начала штамповать победы

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о подготовке к первому матчу в 2022 году. Сегодня казанцы сыграют в Новосибирске против «Сибири».

«Новогодняя пауза получилась короткой, вот только недавно играли, поэтому не выпали из игрового ритма. Мы потренировались 30-го, вчера прилетели в Новосибирск, снова вышли на лёд. Болельщиков – с наступившим Новым годом. Мы уже работаем, чтобы их радовать в эти новогодние каникулы».

Зубов обратил внимание на 15 побед «Сибири» в последних 20 матчах. «Сибирь» начала штамповать победы. В 20 последних играх команда одержала 15 побед. Да, у них был неудачный период, но сейчас ситуация стабилизировалась, состав – тоже, там только сейчас Тревор Мёрфи в списке травмированных. Мы очень серьёзно настраиваемся. Тем более, при своих болельщиках они играют с удвоенной энергией».

Вспоминая проигранный домашний матч против «Сибири», тренер подчеркнул, что нельзя давать сибирякам повести в счете. «Мы создавали моменты, но пропустили первыми. Нежелательно давать им повести в счёте, команда может сыграть терпеливо, организованно, самоотверженно и засушить игру».

Наконец тренер назвал сегодняшний – 800-й матч Дмитрия Квартальнова в КХЛ, хорошей мотивацией для команды. «Это ещё одна мотивация для ребят в сегодняшней игре».