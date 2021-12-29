Тренер «Ак Барса» Зубов: Хотелось бы поменьше пропускать, побольше забивать

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней игры против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. Начало встречи в 17.00.

Тренер призвал сделать акцент на оборону и подчеркнул, что дома уральцы будут предельно заряжены: «Да, последняя игра была зажигательной, с большим количеством голов. Хотелось бы поменьше пропускать, побольше забивать. Понятно, что соперник проиграл 5 игр подряд, накануне Нового года будет перед своими трибунами заряжен на 200%, но мы должны быть к этому готовы».

Зубов объяснил, почему казанцам тяжело даются матчи с «Автомобилистом»: «Такие игры у нас не только с "Автомобилистом". Команда очень прилично обновилась, поэтому подобные матчи идут на пользу, как и предыдущая игра с "Магниткой", когда "Ак Барс" отыгрался за 3 минуты до конца основного времени. Сумели найти силы, желание отыграться, а потом победить в овертайме».

Главное, считает тренер, не позволить хозяевам повести в счете: «Сопернику нельзя давать вести в счете, потому что дальше будет тяжело вскрыть оборону».

Отмечая сложный график «Ак Барса», пятый матч через день, Зубов обратил внимание на восстановление: «Не мы одни в таких условиях, из-за паузы на ОИ-2022 такое плотное расписание. Здесь речь идёт о восстановлении после игр. На таких промежутках тяжело что-то менять в плане тактики. Основное – восстановление, чтобы пацаны подходили к играм с желанием, силами. Выстраиваем так, чтобы на протяжении 60 минут показывать стабильную игру без крутых спусков, только с подъемами».