Тренер «Ак Барса» Зубов о матче с «Амуром»: Будет сложная игра, это 100%

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшнем матче в Хабаровске против «Амура».

Зубов назвал «Амур» тренерской командой. «"Амур" — хорошая команда, тренерская. Они борются за восьмерку, плюс играют дома — выйдут с удвоенным желанием. Что "Амур", что "Адмирал" — подвижные команды, очень энергичные, умеют играть разнопланово. Будет сложная игра, это 100%», — пояснил он.

Говоря о раннем по Москве времени начала встречи — 9:30, Зубов констатировал, что о физическом восстановлении даже речи нет. «Да, в 7:30 уже установку нужно будет проводить. Самое главное, чтобы ребята хорошо выспались и отдохнули. Здесь идет речь не о каком-то физическом восстановлении, а, скорее, об определенных биоритмах. Очень сложный матч предстоит, но нам хочется порадовать своих болельщиков и продолжить нашу победную поступь».

Тренер признал, что адаптация новичков-легионеров в команде прошла успешно. «Они добавили позитива в команду и влились без побочных эффектов. Мы этому очень рады. Ребята их приняли, они хорошо вошли в команду. Хочется дальше совершенствоваться, чтобы это приносило положительные результаты», — заключил он.