Тренер «Ак Барса»: «Хорошо, что под конец регулярки идет серия игр с сильными командами»

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Помощник главного тренера «Ак Барса» Денис Ячменев рассказал о внутренней атмосфере в команде. Он отметил, что в каждом матче не обходится без ошибок, но сложный график под конец регулярки позволяет хорошо подготовиться.

«Команда в рабочем русле готовится к продолжению домашней серии. Пытаемся совершенствовать свою игру, каждый матч возникают какие-то ошибки – стараемся их устранять. Хорошо, что у нас под конец регулярки идет серия игр с сильными командами. Это хоккей, который по уровню близок к плей-офф. Ребята что-то пробуют, привыкают, чувствуют накал борьбы и цену ошибки», – сказал специалист.

Также он описал проблемы в последней игре против «Авангарда» с реализацией моментов.

«Нужна холодная голова. Хочется забить, но нельзя полностью проваливаться в атаку. Всегда нужно действовать с оглядкой на свои ворота, особенно если играем против хороших соперников», – заявил Ячменев.

Напомним, сегодняшний матч «Ак Барса» с московским «Спартаком» состоится в 19:30 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».