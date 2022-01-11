Тренер «Ак Барса» раскрыл сильные стороны СКА перед игрой в Санкт-Петербурге

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов оценил сильные стороны СКА перед сегодняшним матчем в Санкт-Петербурге. Поединок «барсов» против питерцев начнется в 19:30 по московскому времени.

«СКА — лидер Западной конференции, имеющий в составе индивидуально сильных игроков. Команда любит играть в атаке с контролем шайбы, а в обороне действует мобильно. Имеет хорошее большинство», — приводит слова Перова пресс-служба «Ак Барса».

Также специалист вспомнил о последней игре «Ак Барса» против СКА в Казани, которая завершилась поражением команды Квартальнова в овертайме (3:4). По ходу того матча «барсы» смогли отыграться в основное время.

«Проявили характер, отыгрались, но это уже история. Сегодня новый день, новый матч. Естественно, при подготовке к этому матчу мы разобрали те ошибки, которые допустили в домашней игре. Учтём их. Как действовать против СКА? Терпеливо, дисциплинированно и строго», — заявил Перов.

Ранее своими ожиданиями от матча против СКА поделился форвард «Ак Барса» Никита Дыняк.