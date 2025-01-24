Тренер «Ак Барса» пообещал непростую домашнюю серию

Фото: ak-bars.ru

Помощник главного тренера «Ак Барса» Денис Ячменев в преддверии матча против новосибирской «Сибири» рассказал, в какой форме команда вернулась с дальневосточного выезда.

«Непростой выезд, матчи с непростыми командами. Ребята хорошо отдохнули, восстановились, готовы к матчу. Три победы? Ребята – молодцы. Конечно, всегда хочется максимума, но ребята полностью выкладывались в каждой игре», – отметил Ячменев.

Прогнозируя домашнюю серию, специалист отметил, что это будут нелегкие матчи.

«Нам предстоит сыграть с командами, где есть хорошие исполнители. Впрочем, сейчас все команды в лиге обладают неплохими игроками, уровень лиги поднялся. Готовимся, разбираем соперников».

Напомним, сегодняшний матч между «Ак Барсом» и «Сибирью» состоится на льду «Татнефть Арены» в 19:30 по московскому времени.