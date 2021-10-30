Тренер «Ак Барса» об игре с «Трактором»: Быстрая команда, хорошо выступает в сезоне

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о предстоящей сегодня в Челябинске игре против «Трактора», отметив лидерский статус хозяев.

«„Трактор“ идет в лидерах лиги. Быстрая команда, хорошо выступает в текущем сезоне. Если посмотреть на список бомбардиров, то на первом месте у „Трактора“ Ник Бэйлен. В числе лидеров — Никита Тертышный, легионеры Томаш Гика, Тему Пулккинен и Лукаш Седлак», — сказал Перов.

«Ак Барсу» нужно сосредоточиться на своей игре и контролировать шайбу, считает тренер.

«Нам, прежде всего, нужно сосредоточиться на своей игре, контролировать шайбу и разумнее с ней действовать, быть хладнокровнее в завершении атак, настойчивее вести отбор, заставляя игроков „Трактора“ ошибаться, поправить игру на точке вбрасывания», — резюмировал специалист.

Перов не дал точного ответа, сможет ли сегодня сыграть защитник Стивен Кэмпфер. «Непосредственно перед матчем тренерский штаб примет решение о том, будет он играть или нет», — заключил тренер.