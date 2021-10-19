Тренер «Ак Барса» об игре с «Динамо»: Будет интересный матч, его ждут обе команды

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против московского «Динамо» с клубной пресс-службой, подчеркнув, что удаляться будет чревато.

Зубов отметил, что москвичи отлично стартовали в сезоне.

«Много знакомых нам игроков выступают за столичную команду. Есть и те, кто ушел из "Ак Барса" в "Динамо" и наоборот. Будет интересный матч, его ждут обе команды. Москвичи хорошо начали чемпионат, уверенно шли, сейчас немного забуксовали. Но такое бывает у каждого клуба. Поражения только придают мотивацию, надо быть готовыми на все 100%. Знаем, что это за соперник, что нас ожидает, готовимся играть на победу», - цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.

Тренер согласился, что из-за обилия поигравших в обеих командах игроков, матч будет принципиальным.

«Когда играешь против своей бывшей команды — это всегда дополнительная мотивация. Это в подтрибунке можно пожать руку и обнять бывшего партнера, улыбнуться, но на льду все иначе. Нам было приятно работать с теми ребятами, что сейчас в Москве, как и "Динамо" с Кагарлицким и Тарасовым, но жизнь идет, команды меняются. Все выходят играть на победу», - заявил ассистент Дмитрия Квартальнова.

Зубов отметил хорошую игру «Динамо» в большинстве.

«Команда много забивает, хорошо играет в большинстве, до вчерашнего вечера шли на первом месте в лиге по этому показателю. Поэтому "Ак Барсу" нужно дисциплинированно играть, допускать как можно меньше удалений. Если удалимся — создадим себе дополнительные трудности. "Динамо" — мастеровитая команда, у них есть очень креативные игроки, способные создать моменты даже в телефонной будке», - рассказал Зубов.