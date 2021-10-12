Тренер «Ак Барса» об игре против «Салавата Юлаева»: Эти матчи – украшение КХЛ

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о предстоящей игре против «Салавата Юлаева», дав характиристику сопернику.

«Сильная команда по подбору игроков, много классных хоккеистов, у соперника был успешный старт. "Салават Юлаев" хорошо действует как при игре в большинстве, так и в равных составах. Да, в Казани "Ак Барс" победил, но игра была непростая, чаша весов могла склониться в любую сторону. В последнем своем матче Уфа крупно проиграла и, конечно, захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Нам предстоит встретиться с очень серьезным соперником», – цитиует Перова пресс-служба «Ак Барса».

По словам тренера казанского клуба, играть в Уфе всегда непросто, но он надеется, что команда не разочарует своих болельщиков.

«Первая задача – сыграть очень дисциплинированно, не дать сопернику много попыток игры в большинстве. Сыграть надежно в обороне, быстро переходить из обороны в атаку. И, конечно, использовать свои моменты. Ни для кого не секрет, что уфимцы здорово играют в атаке при наличии отличных исполнителей. Для обеих команд это далеко не рядовой матч, он несет некую интригу. Эти матчи – украшение КХЛ, они вызывают большой интерес у болельщиков. Обе команды настраиваются. Нас ждет интересная игра. В Уфе болельщики всегда гонят свою команду вперед, на арене хорошая акустика, приятно в такой атмосфере играть. Главное, что наши болельщики всегда приезжают на выезд поддержать "Ак Барс". Надеемся, что не разочаруем их», – резюмировал Евгений Перов.

Матч в Уфе состоится сегодня, 12 октября, и начнется в 17:00.