Тренер «Ак Барса» о серии поражений: «Мы понимали, что проводим правильную работу»

Фото: ak-bars.ru

Помощник главного тренера «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился мыслями о том, что казанцы прервали серию из поражений, в состав вернулся Илья Сафонов, а новичок Эрик О’Делл забросил первую шайбу.

«В команде хорошая атмосфера, но и эти факторы тоже придают положительный окрас. Даже в проигранных матчах в раздевалке не было уныния. Мы понимали, что проводим правильную работу, просто нужно было подкорректировать какие-то вещи, индивидуальные ошибки», – сказал Макрицкий.

К предстоящей игре с тольяттинцами у тренера «Ак Барса» простой рецепт:

«Нужно выполнять план на игру с первых секунд, придерживаться наших построений и быть сконцентрированными в каждой смене».

Матч пройдет сегодня в «Татнефть Арене» в 17:00 по московскому времени.