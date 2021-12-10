Тренер «Ак Барса» о сегодняшнем матче с «Нефтехимиком»: Надеемся забросить первыми

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней домашней игре против нижнекамского «Нефтехимика», предположив, что всех ждет непредсказуемый хоккей.

Вспоминая предыдущий домашний матч с «Барысом» (1:2), Перов посетовал на реализацию: «Было хорошее качество игры с нашей стороны, за исключением реализации. К сожалению, проиграли. Надо отдать должное команде — она бьется с первой и до последней минуты, забросили „6 на 5“, очень много времени провели в атаке, создали достаточное количество голевых моментов, в два раза перебросали соперника».

«Где-то не хватило такого „мусорного“ гола, который бы придал нам энергии, импульс, но радует, что команда бьется. Стоит отметить игру соперника, их вратаря. „Барысу“ удалось зацепиться за результат», — добавил он.

Тренер заметил, что ждет от встречи с «Нефтехимиком» бескомпромиссной борьбы. «Предыдущий матч с нижнекамцами мы неудачно начали, отыгрывались весь матч, но здорово провели концовку и победили. Сегодня ждем такой же неуступчивый, бескомпромиссный хоккей. Надеемся забросить первыми, реализовать свои моменты и одержать победу», — подчеркнул специалист.

По мнению Перова, только максимальная отдача принесет победу. «„Нефтехимик“ борется за попадание в плей-офф. Мы хотим подняться в таблице выше. Обе команды хотят победить. Нам нужно выложиться на 100%. Упор нужно сделать на командную игру, дисциплину и реализацию моментов», — упомянул он ключевые для исхода предстоящего матча моменты.