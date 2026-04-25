Тренер «Ак Барса» о победе над «Металлургом»: создали преимущество активными действиями с первых секунд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина, интервью с пресс-конференции размещено на официальном портале клуба.

Он отметил, что команда с первых секунд вошла в игру, активными действиями создала себе преимущество и сохранила инициативу до конца встречи. Тренер назвал победу хорошей командной работой и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Гатиятулин пояснил, что команда разбирала соперника и понимала: один из козырей «Металлурга» – активный первый период. Благодаря разбору удалось воплотить это в игру и создать преимущество своими активными действиями.

Отвечая на вопрос о габаритах и силовой игре, тренер сказал, что у любой команды есть свои плюсы и минусы, важно правильно ими пользоваться. По ходу сезона и в плей-офф было много активных отрезков, хорошего взаимодействия и давления, и сегодня удалось воплотить свой план в игру.

Гатиятулин сообщил, что у команды накоплен хороший опыт выхода из длинных пауз, который используется при подготовке.

Тренер выразил удовлетворение тем, что снова забили три разных звена, включая Александра Хмелевского. С начала сезона работа выстраивалась так, чтобы все линии могли влиять на результат, поскольку это создает сложности для соперника. Он отметил, что рассчитывает на потенциал Хмелевского, как и на каждого игрока.

Говоря о двух пропущенных шайбах в меньшинстве, Гатиятулин заявил, что было бы слишком оптимистично ожидать, что лучшая команда лиги по игре в атаке не проведет активных отрезков. Было важно сыграть, и меньшинство – один из компонентов игры. Работа над этим продолжится.

Тренер похвалил командное качество вовремя переключаться после неудачных отрезков. Отвечая на вопрос о вратарях, он сообщил, что перед серией обсуждалось: Тимур Билялов — номер один, а Максим Арефьев своей игрой дает возможность правильно распределять нагрузку.

Гатиятулин отметил, что игра на такой стадии – определенный опыт для любого тренера. Когда он работал в «Тракторе», многое зависело от Лукаша Седлака, который получил травму в предыдущей серии, что сказалось на игре команды. Был приобретен опыт, что сложно решать большие задачи, рассчитывая на одного лидера или тройку – важно иметь сбалансированную команду. Опыт всегда есть, с ним движутся и тренер, и тренерский штаб, и команда, заключил Гатиятулин.