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Спорт
25 ноября 2021  14:44
Cергей Гаврилов

Тренер «Ак Барса» о матче со СКА: Команда соперника любит контролировать шайбу

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Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней игре против питерского СКА, подчеркнув силу соперника.

«Это играющая команда, в составе которой индивидуально сильные игроки, способные обыграть один в одного и доставить неприятности при розыгрыше большинства. Команда соперника любит контролировать шайбу», – отметил специалист. 

По его словам, сегодня казанцам нужно быть собранными, дисциплинированными и сконцентрироваться на выполнении игрового задания. 

Отдельно Перов сказал про 16-летнего форварда гостей Матвея Мичкова: «Знаем, что это талантливый парень, хороший бомбардир. Но и без него в составе СКА есть много мастеров, способных решить исход матча».

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