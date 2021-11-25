Тренер «Ак Барса» о матче со СКА: Команда соперника любит контролировать шайбу

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней игре против питерского СКА, подчеркнув силу соперника.

«Это играющая команда, в составе которой индивидуально сильные игроки, способные обыграть один в одного и доставить неприятности при розыгрыше большинства. Команда соперника любит контролировать шайбу», – отметил специалист.

По его словам, сегодня казанцам нужно быть собранными, дисциплинированными и сконцентрироваться на выполнении игрового задания.

Отдельно Перов сказал про 16-летнего форварда гостей Матвея Мичкова: «Знаем, что это талантливый парень, хороший бомбардир. Но и без него в составе СКА есть много мастеров, способных решить исход матча».