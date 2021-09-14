Тренер «Ак Барса» о матче с ХК «Сочи»: «Сейчас надо смотреть на себя, на свою игру»

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего матча в Сочи, подчеркнув значение самоотверженности игроков.

Вспоминая позавчерашнее поражение в Минске от местного «Динамо» (2:5), Зубов заметил, что казанцам нужно было в чем-то упростить игру.

«Когда пять бросков в третьем периоде приводят к четырем голам, то выводы такие — вообще не надо доводить до бросков по воротам. Надо помогать вратарям и самим себе. После таких результатов надо выходить более сплоченными. Сейчас речь идет не о красивых победах, а о ловле шайбы на себя. Нужно не ошибаться в решающих моментах, где-то даже упростить игру. Еще раз говорю: сейчас не до красоты, а просто надо работать на результат. Если пропускать четыре гола после пяти бросков — не выиграешь ни одного матча», — подчеркнул специалист.

Про сегодняшнего соперника, ХК «Сочи», тренер не стал высказываться отдельно. «Давайте не будем говорить о сопернике. Сейчас надо смотреть на себя, на свою игру. Надо выйти как единое целое, отработать, добиться положительного результата. Семь игр за 12 дней — серьезный график, плюс спаренные игры и появившиеся проблемы с составом. После этой игры будет время отдышаться и добавлять каждому и всей команде», — пояснил он.

При этом Зубов сказал, что сегодня гости будут делать акцент на самоотверженности. «На самоотверженности. На командной игре, особенно в обороне. Чтобы никто не был равнодушным, все ловили шайбы на себя. Только так сейчас можно победить», — резюмировал тренер «Ак Барса».