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Ру Тат
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10 сентября 2021  18:41
Cергей Гаврилов

Тренер «Ак Барса» о матче с «Витязем»: «Нужно сыграть дисциплинированно»

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Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча КХЛ против «Витязя», подчеркнув хороший старт соперника.

Говоря о трех поражениях казанцев подряд, Перов подчеркнул, что все может изменить упорный труд.

«Все расстроены тремя последними поражениями, понимаем чувства болельщиков. Неплохое качество игры, но плохая реализация моментов не позволяет нам победить. Все можно изменить только за счет усердной работы, качественного исполнения своих обязанностей, самоотдаче. Только так можно переломить ситуацию и найти путь к победе», — отметил он.

Характеризуя «Витязь», казанский тренер отметил хороший старт хозяев и качественных легионеров: «Команда выдала хороший старт. Имеет качественных легионеров, отличная игра в большинстве − они лидируют по этому показателю. У них вся команда очень работящая и стремится к результату».

Перов рассказал об игровом плане «Ак Барса» на этот матч. «Нужно сыграть дисциплинированно, улучшить свою игру в большинстве и серьезнее относиться к реализации собственных голевых моментов», — сказал тренер.

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