Тренер «Ак Барса» о 0:5 с «Трактором»: Конечно, никому Аргентина – Ямайка не нравилась

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о предстоящем домашнем матче против челябинского «Трактора», назвав уральцев системной командой. Матч пройдет сегодня в Казани в 19:00.



Тренер с удовлетворением отметил, что «Ак Барс» плодотворно провел перерыв. «Хорошо отдохнули, восстановились во время паузы. К сожалению, с нами не смогли поработать те, кто были травмированы и уехали в сборные. А так – плодотворно провели перерыв, поработали над единоборствами, над командными действиями, игрой в неравных составах».



Характеризуя «Трактор», Зубов обратил внимание на плотную оборону гостей. «Это системная команда, которая умеет терпеливо играть в обороне и быстро переходит в атаку. "Трактор" строится в средней зоне, играет плотно. Нам нужно проходить среднюю зону без потерь, уделить внимание владению и контролю шайбы при входе в зону, быть первыми при забросах.



Опять же, надо выиграть единоборства. И не заваливаться, потому что «Трактор» очень быстро переходит из обороны в атаку и со вбрасываний, и при обороне в своей зоне выстреливают нападающие».



Зубов выразил надежду , что хозяева продемонстрируют хороший хоккей. «Готовимся, хотим показать хороший хоккей, порадовать зрителей. У нас осталось не так много игр дома – сейчас четыре и потом только в феврале сыграем перед своими болельщиками. Поэтому нужно плодотворно провести эту домашнюю серию».



И поражение 0:5 в Челябинске казанцы не забыли, признался тренер. «Конечно, никому Аргентина – Ямайка никогда не нравилась. Сейчас не надо никого настраивать, просто напомним результат и как забивались голы. Три гола "1 в 0" – это совсем никуда не годится», – сказал он.



Зубов согласился, что отрезок между декабрьским Евротуром и паузой на Олимпийские игры – ключевой в чемпионате. «Да, после перерыва на Олимпиаду останется всего четыре игры. Сейчас всё будет решаться, а там в конце января и в феврале будет уже вторая предсезонка. Олимпийские сезоны всегда необычные. Будет время подготовиться, подлечить раны и подойти к оставшимся играм и плей-офф в хорошей форме. Сейчас на этом отрезке будет закладываться гандикап – в зависимости от результатов предстоящих игр будет строиться система подготовки в олимпийскую паузу», – заявил специалист.