Тренер «Ак Барса» о матче с «Сочи»: «Нам надо смотреть на свою статистику, свою игру»

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего матча с ХК «Сочи», сделав акцент на своей команде.

Четыре дня назад команды играли в Сочи, Зубов рассказал, как казанцы провели эти дни.

«Надо было посмотреть на себя со стороны. Показали ребятам игры, в чем нужно добавить, какие-то нюансы. Именно за счет нюансов можно переворачивать матчи. Мы же с ними были немного на „вы“», — сказал Зубов.

Тренер считает, что «Сочи» может преподнести сюрприз: «Сейчас любая команда может преподнести сюрприз. Мы все в равных условиях, потолок для всех один. Поэтому никакие команды нас не удивляют — пока удивляем мы. Готовимся ко всем соперникам на сто процентов».

Два матча подряд с одной командой упрощают подготовку к повторной встрече, считает Зубов. «С точки зрения подготовки, конечно, легче, все свежо в памяти. Есть видеоматериал с предыдущей игры, не нужно рассматривать команду в играх против другого соперника», — отметил он.

Пять поражений подряд сочинцев никак не сделают игру более тяжелой для «Ак Барса»: «На такую статистику мы точно не смотрим. Нам надо смотреть на свою статистику, свою игру».