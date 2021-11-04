Тренер «Ак Барса» о матче с «Сибирью»: Хотим с первых минут навязывать свою игру

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал об ожиданиях от сегодняшнего домашнего матча против новосибирской «Сибири», подчеркнув максимальный настрой команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Настраиваемся по полной программе, сейчас ребятам на собрании объяснили, что без двух игр у нас половина регулярки позади. Надо отыграть их на 100%, а потом отдохнуть. Тем более у команды был выходной позавчера, поэтому сейчас идет цикл «игра — восстановление». Готовимся к двум ближайшим матчам, соперники очень серьезные. Не смотрим в таблицу, разбираем команды, работаем над улучшением своей игры», — пояснил Зубов.

При этом он отметил, что и «Сибирь» готова к матчу. «Это команда, которая ведет борьбу за попадание в восьмерку. Такие соперники порой бывают опаснее клубов из верхней части турнирной таблицы. Посмотрели на раскатку „Сибири“ — они заряжены и готовы дать бой», — констатировал специалист.

Зубов также напомнил, как важно удерживать преимущество с самого начала матча. «Да, был камбэк с 0:3, но сегодня не хотелось бы повторять подобное. Хорошо, что тогда отыгрались, ударно провели второй и третий периоды. Но в хоккей нужно играть с первой и до последней минуты, пока на кубе не загорятся нули. Сегодня хотим с первых минут навязывать свою игру. Надо порадовать своих зрителей перед большой паузой, потому что дальше Евротур, а после него — выездная серия», — пояснил он.

Тренер не забыл о своей работе в «Сибири». «В Новосибирске осталось много знакомых, хороших друзей, всегда рад их видеть. Хороший город, хорошая команда, хорошие болельщики — только положительные воспоминания. Но жизнь движется, теперь мы работаем в другой команде и настраиваемся на „Сибирь“», — заключил он.