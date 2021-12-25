Тренер «Ак Барса»: Не смотрим, что у «Северстали» пять поражений подряд

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о предстоящей сегодня домашней игре против череповецкой «Северстали», отдав должное сопернику.



Говоря о «Северстали», тренер отметил системную игру гостей. «Игроки голодны до побед, хорошо поставлена система, играют активно. При необходимости могут свернуться, начать обороняться со средней зоны. В составе очень мобильные хоккеисты, активно играющие в прессинг. «Ак Барсу» нужно как можно реже разворачиваться в свою зону, быстро переходить из обороны в атаку, не давать нападающим «Северстали» «садиться» на наших защитников. Соперник играет на коротких сменах, у них этот компонент очень налажен. «Северсталь» держит хороший темп на протяжении всей игры, особенно во втором периоде».



Кроме того, Зубов выделил командную работу череповчан. «У них идёт командная работа, поэтому забросить может кто угодно, нет выраженных лидеров. Ещё раз говорю – голодные пацаны, они хотят играть и побеждать».



Тренер отдал должное тренерскому штабу «Северстали». «А как иначе? Конечно. Он (Разин, главный тренер «Северстали» - прим. ред) принял команду два года назад, постепенно шёл, в этом году выдал 19 игр с набранными очками. После неудачного выезда команда может объединиться, пойти единым кулаком».



Зубов призвал не обращать внимания на пятиматчевую серию поражений череповчан. «Поэтому мы не смотрим на то, что у команды пять поражений подряд. Очень серьёзно готовимся к «Северстали». Знаем, чего от неё можно ожидать – агрессивной игры. Соперник будет биться, лезть под кожу».



Тренер, говоря о новичках–канадцах, сказал, что все ребята в команде говорят по-английски, что должно облегчить адаптацию легионерам. «Нужно посмотреть, как они вольются в команду. Ребята – профессионалы, может, только какой-то языковой барьер возникнет, но у нас все ребята говорят на английском. От того, как они вольются в нашу систему игры в равных составах, большинстве, меньшинстве, будет зависеть адаптация в нашем коллективе», — сказал Зубов.