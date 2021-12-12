Тренер «Ак Барса» о матче с «Салаватом Юлаевым»: Обе команды будут заряжены на победу

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней домашней игре против «Салавата Юлаева», упомянув важность настроя на «зеленое дерби».

Вспоминая позавчерашний матч против «Нефтехимика» (5:2), специалист назвал ту игру равной. «Была равная игра. Важным моментом в матче стало то, что выстояли в меньшинстве „3 на 5“. Хорошо себя проявило большинство, реализовали два удаления из двух. Это стало залогом успеха», — заметил он.

Возвращаясь к игре с уфимцами, тренер отметил важность настроя и дисциплины. «Да, это „зеленое дерби“, команды соседствуют в турнирной таблице, что усиливает накал встречи. Сегодня будут важны настрой, командный дух, дисциплина и игра в неравных составах», — подчеркнул Перов.

Матчи с «Салаватом Юлаевым» — это всегда интрига, уверен он. «Конечно, „зеленое дерби“ — это всегда интрига, эмоции. Обе команды будут заряжены на победу», — пояснил тренер.

Евгений Перов убежден, что не нужно обращать внимание на всего лишь три выигрыша в восьми последних матчах уфимцев. «Не стоит на это смотреть, потому что есть сегодняшний день и новая игра», — заключил специалист.