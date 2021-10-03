Тренер «Ак Барса» о матче с «Салаватом Юлаевым»: Будет хорошая игра, которую ждут зрители

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», отдав должное старту уфимцев.

«„Салават“ стал более ровным, отсюда и такой результат на старте сезона. Со всеми нюансами и переменами мы готовимся к этой игре: можно ждать угрозу минимум от трех пятерок, – рассказал Зубов. – Команда хорошо прессингует, имеет хорошее большинство, активное меньшинство. Будет хорошая игра, которую ждут зрители.

На взгляд тренера, «Зеленое дерби» – это украшение сезона.

«Обе команды подтвердят это сегодня вечером на льду», – резюмировал специалист. По его словам, успех в сегодняшнем матче заключается в общем настрое, но главным будет игра в защите.

«Тренерский штаб, старожилы команды и то „электричество“, которое будет в раздевалке, сыграют свою роль в подготовке новичков к их первому „Зелёному дерби“, – отметил Зубов. – Оборона — это фундамент, от нее нужно отталкиваться, конечно, это не должно быть панацеей. Мы играем для болельщиков, а они любят хорошую комбинационную игру. Нужна игра в зоне атаки, а не сидеть и отбрасываться. Но фундамент — есть фундамент, никто не начинает строить дом с крыши».