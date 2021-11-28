Тренер «Ак Барса» о матче с «Нефтехимиком»: «Никто не хочет уступать»

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящего сегодня матча в Нижнекамске против «Нефтехимика», отметив хорошее выступление хозяев в сезоне. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Вспоминая предыдущий матч со СКА (3:4ОТ), Перов упомянул характер команды, отыгравшейся с 0:3: «Да, в каждом матче „Ак Барс“ проявляет характер, бьется до конца, пусть даже что-то у нас не получается — последний матч тому пример. Хорошая игра в плане накала, интриги, но, к сожалению, проиграли в овертайме. Мы верим в наших ребят, знаем, что они в любой ситуации будут биться до конца».

Характеризуя нижнекамцев, специалист обратил внимание на быстроту действий противостоящей команды: «„Нефтехимик“ здорово выступает в этом сезоне, в составе есть быстрые, играющие ребята, которые хорошо играют на сменах. Есть лидеры как в обороне, так и в атаке. Наши игры с нижнекамцами всегда напряженные, никто не хочет уступать».

Кроме того, говоря о клубном лазарете, Перов перечислил, кто уже готов играть. «Сегодня будут играть Пер Линдхольм и Илья Сафонов. Мы рады их возвращению в строй после травмы. Надеемся, что и остальные наши игроки скорее восстановятся», — пояснил он.