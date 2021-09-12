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Ру Тат
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12 сентября 2021  16:25
Cергей Гаврилов

Тренер «Ак Барса» о матче с минским «Динамо»: «В Минске всегда непросто играть»

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Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего матча с минским «Динамо» на выезде, отметив хорошую скорость минчан.

Вспоминая прошлый победный матч в Подольске (2:1ОТ), тренер решил, что «Ак Барс» на верном пути.
«Обе команды показали хороший хоккей, были заряжены на игру. Наша команда показала высокую самоотдачу. Хорошо, что есть такие игроки, как Дмитрий Кагарлицкий, которые могут решить исход матча», — сказал он.

Говоря о минском «Динамо», Перов признал, что в Минске всегда сложно играть: «Команда старается играть в быстрый хоккей, имеет скоростных нападающих. Есть очень мастеровитые игроки. И надо отметить болельщиков, которые гонят свою команду вперед. В Минске всегда непросто играть».

Перов отметил, что опасность исходит от любого игрока «Динамо»: «У них и легионеры, и россияне, и белорусы обладают хорошей скоростью. Все играют в командный хоккей».

Тренер понадеялся, что сегодня казанцам поможет большинство. «Нам непросто сейчас даются голы, поэтому мы должны сосредоточиться на четкой игре в обороне и быстрых выходах в контратаку. Каждый раз говорим, что нужно бережнее относиться к голевым моментам. Надеемся, что и большинство нам сегодня поможет», — заключил Перов.

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